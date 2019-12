Su vínculo con Stiglitz comenzó en 2012, cuando fue convocado por la Asociación Internacional de Economía para comentar una investigación del ex jefe de asesores del presidente Bill Clinton y ex economista jefe del Banco Mundial nacido en Indiana en 1943. Actualmente, Guzmán es miembro del Institute for New Economic Thinking Taskforce on Macroeconomic Efficiency and Stability, presidido por el propio Stiglitz.