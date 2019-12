— Ahí también es una contradicción. Yo quiero exportar, pero me van a hacer pagar más impuestos internos y además impuesto a la exportación. Y no hay ningún acuerdo país-país. Las cerezas pagan retenciones de un 8-10%, pero además bajaron la devolución de impuestos internos. La fruta llega a China y paga un 15% de ingreso, más un 10% acá, más el impuesto exportador, y ya estamos en un 25-30 por ciento. De qué productividad me hablan, no existe. Tengo la cereza más rica, la mejor, pero cuando el consumidor chino llega a la góndola y ve la diferencia de precio, compra la más barata. Esto lo sabe el presidente electo y coincide con que hay que hacer una política de Estado de economías regionales para potenciar el desarrollo. Macri no pudo resolverlo y, la verdad, lo intentó poco. Al final, terminó haciendo una cantidad de cosas que no quería hacer, pero las hizo.