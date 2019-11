Desde Research for Traders consideraron que “si bien no hay nada firme y se especula con varios escenarios, en el mercado se rumorea que podría darse un haircut de 20% en el capital, con un año de gracia para pagar los intereses de la deuda. Lo que no está claro es si habrá quita en el cupón de intereses. Pero de todas maneras, esto se conocerá una vez que asuma el presidente electo”.