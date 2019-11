“El gobierno que está por iniciar habla de las industrias del país, un discurso ausente en estos últimos cuatro años. A las industrias en general y a los textiles en particular, no sólo se nos ignoró, sino que se nos denostó no comprendiendo la capacidad que tiene el país para la industria textil”, dijo el empresario durante su discurso. El sector perdió 28.000 empleos formales y otros 20.000 informales, calculan en la industria.