En este sentido, desde la Confederación General Empresaria (CGERA) plantearon, mediante un comunicado de prensa, “ volcar los aportes patronales del medio aguinaldo y las vacaciones para transformarlo en una recomposición salarial para los trabajadores, refinanciando ese aporte a lo largo del año con el acompañamiento del Estado ”. El titular de la entidad, Marcelo Fernández, enfatizó que “si no se recupera el mercado interno y el salario de los trabajadores, no se recupera el consumo y las pymes no tienen salida” y además planteó la voluntad de discutir este tema en un “diálogo abierto” con los equipos económicos y productivos.