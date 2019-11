—El tema de la deuda. Si la Argentina llegase a entrar en default, toda la situación va a ser más negativa de lo que ya es. Más allá de si es con el fondo, con los acreedores o con los dos. Los dólares para pagar no están. La situación es compleja porque no solo estamos en una situación de alta pobreza, sino también de recesión económica y de alta inflación. En 2001, cuando se fue Fernando De La Rúa, había recesión pero no había alta inflación. Es distinto. Y cuando se fue Cristina había inflación, pero no tan alta como ahora, y había una deuda del Estado pero en pesos, no en dólares. Lo más importante es la contención hasta que finalmente la economía arranque y disipe tensiones . Económicamente, lo más urgente es el tema de las deudas.