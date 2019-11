“La política del Banco Provincia de entregar 50% de descuento en compras puede ser interesante, pero hay que evaluar quiénes son los beneficiarios, si son los que realmente se busca beneficiar. Los sectores más vulnerables no están bancarizados. Además, eso implica un costo para el Banco que no le presta a la producción, no le presta a las empresas, y parte de su rentabilidad la tiene que destinar a cubrir los costos de esta política”, explicó Augusto Costa, uno de los referentes económicos del equipo de Kicillof durante una entrevista con Infobae.