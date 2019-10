—Siempre hay que revisar el esquema impositivo, si realmente está castigando a algunos sectores. Hay que tener en cuenta que un impuesto es lo que el Estado recauda para financiar su gasto. Hay que encontrar un equilibrio. Pero los mismos empresarios que hoy se quejan mucho de la situación impositiva hace cuatro, cinco años, les iba muy bien, y no venían a decir me va mal por los impuestos. ¿Pero hoy por qué es un problema en todo caso el impuesto? Porque no venden. Y al no vender no tienen rentabilidad. Entonces no es el problema el impuesto, el problema es que la política económica llevó a que no haya mercado interno para poder vender y que eso después se traduzca en problemas de rentabilidad. Los empresarios en vez de pedir políticas que inyecten demanda en el mercado interno, que motoricen el consumo, la más fácil que tienen es pedir “bajame los impuestos” .