Para mañana no se espera un buen desempeño de los títulos de la deuda argentinos y no debería extrañar que e riesgo país siga subiendo. Los hechos de Bolivia incidirán a los inversores que ven la política que insinúa Alberto Fernández debilitada. Su alianza con los países de centro izquierda ha quedado disminuida. En ese bando ya no están Ecuador ni Brasil –que por el contrario tiene a Jair Bolsonaro– y puede caerse Uruguay ya que las mayores chances para ganar el ballotage están del lado de Luis Lacalle el candidato del Partido Nacional. La Argentina podía quedar sola en el Mercosur.