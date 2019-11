“Si nosotros vamos a un acuerdo de precios y salarios sin tener la macro ordenada, no va a tener ningún resultado y vamos a quemar una bala. Vamos a estar presentes ante un llamado por el acuerdo social, pero no hay que poner el carro delante del caballo”, afirmó el vicepresidente Pyme de la UIA, Miguel Ángel Rodríguez. El empresario, dueño de Sinteplast, agregó que no se descarta, sin embargo, “acordar algo en la urgencia del primer trimestre, pero para avanzar en un acuerdo de largo plazo, las empresas deben tener que tener claro cuáles serán sus costos”.