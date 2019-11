Esto es igual a una gran desconfianza en las condiciones generales del país. Así, los pesos giran en las manos de los argentinos cada vez más rápido, algo que puede impactar en el escenario de inflación . “La tasa no tracciona y los argentinos nos sacamos los pesos de encima porque ya sabemos que la inflación será más alta. No hay motivos transaccionales ni de especulación. Se espiralizan las expectativas y eso es grave. Los planes que intentan resolver la situación no tienen un programa real detrás y por eso terminaron siendo veranitos de pocos días”, le explica el economista a Infobae .