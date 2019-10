“ No creo que el modelo uruguayo funcione en la Argentina porque terminaría recayendo en la clase media. Los grandes capitales siempre puede buscar alternativas en el exterior o estructurar su capital de tal manera de pagar menos o no pagar, directamente. Con esta inflación y estas escalas del mínimo no imponible constantemente se suma gente a pagar el impuesto: de un año a otro, así como cae gente en la pobreza, cae gente en el impuesto”, explica el tributarista Iván Sasovsky, de Sasovsky y Asociados.