Por sus funciones, Lacunza se transformó en los últimos días en uno de los pocos voceros del Gobierno en explicar las medidas adoptadas. Cuando le preguntan por qué aceptó el cargo, contesta sin vacilación: "Había que estar, cuando te convoca un Presidente de la democracia no podés decir que no y mucho menos en un momento como este, no me importa mi carrera personal".