Y agregó: "La falta de abastecimiento por parte de proveedores claves hizo que la empresa perdiera ventas por montos considerables, sumando esto a otros desfinanciamientos importantes tales como retenciones injustificadas de Agip y Arba, sobretasas de interés en fideicomisos y ON, y gastos de sellados, seguros de caución no cobrados, y otros". De esta forma, CARSA justificó la faltante de caja que la compañía no puede financiar con recursos propios ni con créditos bancarios.