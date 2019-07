La cámara que agrupa a las concesionarias reclamó medidas similares a las que se aplicaron para reactivar las ventas de los 0 Km. "El mercado mercado es uno solo. No hay mercado de 0 Km si no hay mercado de usados. Las buenas medidas implementadas por el Gobierno nacional, de la Ciudad y algunas provincias para incentivar las ventas de autos nuevos, deberían trasladarse también a los usados con el fin de no trabar el circuito comercial", señaló Lamas.