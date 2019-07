"Cuando lo lanzamos tuvo mucha aceptación pero tenía limitaciones, ya que había que hacer una inversión para contar con el sistema y escalarlo no era tan fácil. Ahí surgió la nueva plataforma. Pero, en el medio, yo me fui a vivir a Italia. Decido volver y consigo un trabajo en Mercado Libre, pero a los dos meses renuncio para dedicarme por completo a este proyecto", destacó Bovio. No eran meses fáciles. El mismo día que decidió apostar todo por Fidus, el dólar pegaba un salto de más de $5 en un día y pasada de $34,40 a más de $39.