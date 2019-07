Por otro lado, los depósitos del sector privado no financiero no alcanzan el 20% respecto del PBI, de los que aproximadamente un 30% está colocado en plazos fijos de hasta 59 días. El sistema está escasamente alimentado por fondos que luego son asignados, principalmente, hacia letras de liquidez (Leliq). "En este contexto y en el marco de una política monetaria restrictiva con altas tasas de interés, no sólo nominales sino también reales, habitan los pequeños y medianos emprendimientos productivos", remarcó la FOP.