Del otro lado, Mauricio Macri con el tratado se ve obligado a ir a un terreno que eludió cuando asumió la presidencia de la Nación. Ahora tiene razones de fuerza mayor para bajar el gasto público, no dejar caer el tipo de cambio, bajar impuestos y costos laborales. Y lo puede hacer, porque es un ajuste que lo devuelve a las fuentes. Cuando se habla de cumplir el pacto con Europa se incluye la reforma laboral y previsional y la reestructuración del Estado. Si no lo hace, va a perder terreno ante sus socios del Mercosur que pueden aprovechar mejor la apertura de sus economías porque tienen menores costos que la Argentina.