– Tendremos que seguir trabajando en la reducción del gasto. Y nosotros potenciamos también el incremento de la recaudación por mejora de actividad y de la administración tributaria. No es que la preocupación macro no está, pero también son empresarios y tienen la mirada del mediano plazo. Nosotros tenemos que garantizarle a las empresas que en dos años no vuelva a haber una crisis y todo ese esfuerzo de pelearla, de salir a un mercado, se frustre.