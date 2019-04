"No son precios congelados, son precios cuidados", diferenció el ministro en relación al tope que se fijó en un plan que, según prometió, "va ser efectivo y se va a cumplir". "Acá no hay un decreto que congela, sino que las empresas que quieran pueden estar y las que no quieran estar en Precios Cuidados, no", amplió a TN.