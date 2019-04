Con esta mayor oferta de divisas, se esperan semanas tranquilas hacia adelante en el mercado cambiario. Según prevé Econviews, el dólar volverá al nivel de los USD 41 pero haga piso en ese valor. "No vemos probable una salida de la zona de no intervención. En las próximas semanas, y a pesar del aumento de oferta del sector público y del sector exportador, la persistencia de la inflación en valores mensuales elevados, el calendario electoral y la cercanía al piso de la zona de no intervención le marcarán un piso al apetito dolarizador", explicó la consultora de Miguel Kiguel en un informe.