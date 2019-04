Volvió Domingo Cavallo. Al menos a la televisión, donde no se lo veía hace varios meses. El ex ministro de Economía de Carlos Menem y Fernando de la Rúa se había recluído en su blog. Ahora dialogó con Roberto García en el programa La Mirada, por Canal 26, y dejó declaraciones fuertes, como que "sería terrible terminar en una hiperinflación", una situación que no descartó. Además, concretamente, aseguró que "existe un peligro de hiperinflación" y defendió otra vez sus políticas en los '90, durante la convertibilidad.