Desde la compañía aclararon que no están ni van a entrar en un "default legal" sino que el anuncio de la corte simplemente hace notar que Ternium no respondió a un recurso de la parte demandante. "Esto fue así porque Ternium acordó con el demandante en febrero 2019, que Ternium no respondería y que el demandante no pediría un default legal, ya que el demandante tiene la intención de presentar un recurso modificado, posiblemente en mayo de 2019 y Ternium responderá a ese recurso modificado en los plazos apropiados", advirtieron.