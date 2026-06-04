Tomás Uribe salió en defensa de Santiago Uribe y arremetió contra Petro y Cepeda: “Todos libres, recibiendo seguridad”

Tomás Uribe aseguró que Santiago Uribe es un preso político - crédito Colprensa

Tomás Uribe Moreno, hijo del expresidente Álvaro Uribe Vélez, reaccionó con rechazo a la decisión que tomó la Corte Suprema de Justicia de dejar en firme la condena contra Santiago Uribe, hermano del exmandatario, por el caso de los ‘Doce Apóstoles’. La sentencia, que fue proferida en su contra por nexos con el paramilitarismo, establece una pena de 28 años y 3 meses de privación de la libertad.

La Corte lo halló culpable de los delitos de concierto para delinquir agravado y homicidio agravado, así como también lo hizo el Tribunal Superior de Antioquia en un fallo proferido el 25 de noviembre de 2025.

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Tomás Uribe publicó en su cuenta de X una crítica por la determinación de la Corte Suprema de Justicia, comparando a Santiago Uribe con otros políticos y criminales que ahora gozan de libertad, pese a la presunta comisión de distintos delitos. Entre ellos, mencionó al presidente Gustavo Petro, que hizo parte del M-19, y al candidato presidencial Iván Cepeda, que no tiene ninguna investigación en contra, pero que ha sido señalado de tener nexos con guerrillas.

“Mancuso, Petro, Cepeda, Timochenko, Tornillo...todos libres, recibiendo seguridad y pago del Estado. Santiago Uribe: preso político en proceso donde el abogado de la contraparte es el abogado personal de Petro y ex M19, Daniel Ernesto Prado Albarracín”, aseveró.

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