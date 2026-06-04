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“Chicho” Serna reveló dos gestos nobles de Diego Maradona con él: “Todavía no puedo creer que se haya muerto”

Mauricio “Chicho” Serna y Diego Armando Maradona coincidieron en 1998, cuando Serna llegó a Boca Juniors

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Y se dio cuenta sobre todo en el partido ante América de México, en el que ni perdiendo, y Chicho siendo campeón del mundo, Sachi lo quiso usar - crédito Agradable y Claro

A lo largo de su carrera, Mauricio “Chicho” Serna compartió vestuario con algunas de las figuras más importantes del fútbol mundial. Sin embargo, pocas relaciones lo marcaron tanto como la que construyó con el argentino Diego Maradona, uno de los máximos ídolos de la historia de Boca Juniors.

En entrevista con el pódcast Agradable y Claro, el exmediocampista colombiano recordó dos episodios que, según él, reflejan la calidad humana de Maradona más allá de su leyenda futbolística.

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La primera historia se remonta a los primeros días de Serna en Buenos Aires, cuando recién había llegado para incorporarse a Boca Juniors. En medio de la expectativa que generaba su fichaje, un periodista se le acercó en el aeropuerto para realizarle una entrevista.

El histórico jugador de Argentina creía que Boca Juniors tenía que contratar a Fernando Redondo y no al colombiano - crédito Agradable y Claro

¿Fernando Redondo o Chicho Serna?

La pregunta parecía sencilla, pero tenía una carga importante. El comunicador quiso saber a quién habría contratado él si fuera entrenador: al colombiano Mauricio Serna o al talentoso volante argentino Fernando Redondo.

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Lejos de responder con ego o intentar destacar sus propias virtudes, Serna eligió la sinceridad. “Cuando yo llegué a Buenos Aires, en el aeropuerto un periodista se me acerca y me dice que me quiere entrevistar. Yo le digo que por supuesto y me pregunta que si yo fuera el técnico a quién hubiera contratado, si a mí, Mauricio ‘Chicho’ Serna, o a Fernando Redondo. Yo le respondí que a Fernando Redondo, que era mejor jugador”.

Aquella declaración tuvo una repercusión inesperada. Poco tiempo después recibió una llamada que jamás olvidaría. Del otro lado de la línea estaba nada menos que Diego Maradona. Según recordó Serna, el campeón del mundo con Argentina en 1986 quedó impresionado por la honestidad de la respuesta. “Por eso me llama Diego Maradona y me dice que acababa de demostrar que tenía los pergaminos para jugar en Boca Juniors porque ese tipo de declaraciones solo las decía alguien con valentía”.

Esta fotografía es de la despedida de Víctor Hugo Aristizábal en el Atanasio Girardot - crédito Atlético Nacional
Esta fotografía es de la despedida de Víctor Hugo Aristizábal en el Atanasio Girardot - crédito Atlético Nacional

La conversación continuó y Maradona le ofreció algo que marcaría el inicio de una relación especial. “Me dijo que lo que necesitara, él me iba a ayudar para lo que fuera”. Para Serna, que apenas comenzaba su camino en uno de los clubes más exigentes de Sudamérica, recibir semejante respaldo de una figura de la dimensión de Maradona fue una muestra de confianza que nunca olvidó.

Sin embargo, la segunda historia terminó siendo aún más significativa. Pasaron los años y Serna atravesó uno de los momentos más complejos de su carrera cuando se produjo su salida de Atlético Nacional. En medio de la incertidumbre profesional, volvió a aparecer el nombre de Maradona.

mauricio chicho serna maradona
Diego Maradona y Chicho Serna en el arribo del astro argentino a Medellín - crédito AFP/Gerardo Gómez

Diego Maradona en Medellín

El exvolante colombiano aseguró que el argentino se enteró rápidamente de la situación y decidió llamarlo para expresarle su apoyo. “Después, cuando salgo de Atlético Nacional, él se entera de la noticia y me llama. Me dice que en lo que me pueda ayudar, ahí está”.

Pero la conversación no terminó ahí. Desde hacía tiempo Serna tenía un deseo personal: llevar a Maradona a Medellín para que conociera la ciudad, su gente y el cariño que despertaba en Colombia.

Aprovechando la llamada, decidió plantearle la idea. “Yo siempre lo había querido llevar a Medellín. Le dije: ‘Quiero que conozcas mi gente y todo eso’”. La respuesta del argentino fue inmediata. “Y él me dice: ‘Bueno, voy a ir’”.

Lo que más sorprendió a Serna fue la rapidez con la que Maradona cumplió su palabra. “Al otro día ya estaba al mediodía aterrizando en Medellín”.

Para el exjugador de Nacional y Boca Juniors, ese episodio resume perfectamente quién era Maradona cuando establecía una relación de amistad verdadera. “Ese era Diego Maradona conmigo”.

Más allá de la figura mediática, de las polémicas o de la inmensa fama que lo acompañó durante toda su vida, Serna conserva el recuerdo de un hombre que siempre estuvo dispuesto a tenderle una mano cuando la necesitó.

Por eso, incluso varios años después de la muerte del ídolo argentino, todavía le cuesta asimilar su partida. “Yo soy de las personas que todavía no puede ir a su tumba. Me parece increíble que se haya muerto”.

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