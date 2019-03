"Lo que genera en Argentina incertidumbre es el cambio de régimen. El suponer que no se sabe cuáles son las reglas de la economía más allá de octubre, es lo que generar incertidumbre. Todo el mundo hace la plancha y no toma decisiones de inversión porque uno no sabe si sigue con este mismo régimen, con el que decisión la inversión, o aparecerá otro completamente distinto donde uno tiene que repensar los proyectos y ver si invierte o no", añadió.