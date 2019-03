La aclaración no es superflua. Entre el 21 y el 25 de febrero llegaron más que oportunas lluvias para cortar la ola de calor. Pero con ellas, pareciera haber comenzado una nueva etapa de lluvias de gran magnitud. La angustia en el sector es grande, pues entre el 4 y el 8 de marzo las precipitaciones, en la mayor parte de la zona núcleo, llegaron a 140 milímetros. Se trata de un volumen de agua que alarma. Las precipitaciones abundantes, en este período de cosecha, no solo deterioran los cultivos, sino también, los suelos, donde la humedad no facilita el ingreso de las pesadas cosechadoras.