"No me gusta para nada la idea del 'empoderamiento', porque es seguir una lógica masculina del poder, es más interesante pensar en potenciar lo que uno hace", dijo Marlise Ilhesca Jozami, directora de la Fundación Foro del Sur, quien viene reuniéndose hace un año con delegadas sindicales, gremios empresarios y empresarios para recolectar experiencias y contar el proyecto. "Creo profundamente que las mujeres tenemos que generar una agenda propia y no usar los mismos modelos que nos impuso la sociedad patriarcal", sostuvo en diálogo con Infobae.