. Arreglo con holdouts y libre movimiento de capitales: abandonar el cepo cambiario fue otra de las medidas relevantes. Y la crisis cambiaria que arrancó en abril no apartó al Gobierno del rumbo, no se establecieron restricciones a la salida de capitales ni otra medida de esas características. Claro que hubo que asumir un salto del tipo de cambio como no se producía desde la crisis de 2002.