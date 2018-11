Si se sigue afectando a la industria, que ya apera a casi el 60% de la capacidad instalada; sobre todo a la pequeña y mediana empresa que trabaja con más de 45% de capacidad ociosa, no veo forma de que se generen empleos al ritmo que el país necesita para incluir a todos los argentinos. Ahí hay un problema grave. Las importaciones de bienes de capital cayeron un 40%. Es decir, inversión no va a haber hasta que no se reduzca fuertemente la capacidad ociosa en el sector productivo. Por tanto, se sigue un modelo que sólo le garantiza al mercado financiero que no se va a caer en default de la deuda pública, cosa que creo que indefectiblemente va a ocurrir, aunque no de acá a las elecciones.