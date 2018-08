Con respecto al freno de la baja de las retenciones para los productos oleaginosos, Sica expresó: "Los cambios propuestos no rompen una promesa reciente del presidente Macri ya que en ningún momento se puso un impuesto a las retenciones y a diferencia de otras crisis anteriores, esta vez no repetimos un error del pasado. En general, cuando entrabas a estas crisis, metías parches, cobrabas más impuestos y eso es lo que no hacemos ahora".