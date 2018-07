– No es bueno que el subsidie a muy largo plazo a energías que bajaran su precio en el largo plazo como las renovables. Hasta que no se resuelva el tema del almacenamiento, económicamente las energías renovables son por definición interrumpibles. Lo que te dan es energía, pero no te dan potencia. Cuando se compara una con otra, la diferencia es muy importante a favor del gas. Y aun comparando la energía interrumpible con el costo completo de sumar energía más potencia en el caso del ciclo combinado, este último sigue siendo muy competitivo.