El 50% reintegrado se dividirá de forma tal que el Bapro asuma el mayor desembolso, con un 20% a cargo de cada supermercado y el 30% restante a cargo del Banco. El beneficio es por cliente del Bapro, no por tarjeta. Es decir, una única persona no podrá usar una tarjeta de débito y una crédito para adherirse dos veces al beneficio. El uso de ambas tarjetas será sumado para considerar si uno llegó al tope de beneficio o no.