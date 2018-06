Los compañeros de la deuda pública en la defensa no pueden enfrentar el contraataque que se viene cuando están solos en el fondo. Están desgastados. Las exportaciones argentinas, que tienen con que plantarse contra el resto del mundo, no pueden en el duelo aéreo contra la figura francesa. Los USD 541.300 millones de exportaciones francesas durante el año pasado eran el equivalente al 21% del PBI, y una comparación aún más impresionante es que se corresponden con un 87% del PBI de la economía argentina. Las ventas externas de los albiceleste no llegan al 10% del producto.