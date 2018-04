Por ahora los mercados se guían por las promesas oficiales de Dujovne y Caputo. Pero los funcionarios tomaron nota de que el panorama ya no es el mismo. Por eso, para que el "gradualismo" no naufrague, Macri no debe moverse ni un centímetro de las metas de reducción del déficit. E incluso apuesta a sobrecumplirlas. Para ello, es clave el ahorro que logrará el fisco –a expensas de los jubilados—con la modificación de la ley de movilidad previsional en diciembre. Tampoco puede dar ni un paso atrás en los recortes de subsidios previstos para este año no electoral.