El fallo, además, confirmó los procesamientos de los empresarios y del ex titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, en tanto que recalificó las conductas que se les imputan, una decisión que los beneficia. El escrito no ahorró críticas a la forma de investigación en el expediente y en los conexos, ni en la responsabilidad que también le cabe a Echegaray como ex funcionario.