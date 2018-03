Los economistas invitados, al ser convocados por el ministro, no mostraron mayores disensos a la hora de describir el rumbo económico. Buena parte de la conversación quedó reflejada posteriormente en la conferencia que brindó la número uno del FMI. La idea principal que rodeó el encuentro fue la siguiente: "Hay gradualismo, pero eso no significa que no se esté avanzando en las distintas áreas, especialmente en lo que respecta al ajuste fiscal", coincidió la mayoría de los comensales.