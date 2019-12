Las primeras recorridas que lo conmovieron fueron en los hospitales. Allí vio y ve cada año chicos que pasan la navidad internados. “Por suerte el primer año eran poquitos en el Hospital. No había muchos chicos. Pero fue muy duro y muy conmovedor. La alegría que tenían de recibir a Papá Noel no me la olvido”, cuenta. Sin embargo, lo que más lo golpeó fue en una plazoleta en Luján. “La mirada de unos chicos me impactó. Aparecieron dos chiquitos discapacitados en una sillita y les di un regalo a cada uno y esa sonrisa, ese gesto, ese cariño… no me lo olvido más”.