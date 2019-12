En tanto, Sebastián Corzo, director de la consultora Kantar, sostuvo que si bien los consumidores tienen mejores expectativas en momentos en los que el dólar no se dispara, el aguinaldo no va a impactar mucho en las clases bajas por la informalidad laboral. Consideró que en las clases medias sí va a ser un aliciente pero que no estará destinado al consumo de bienes durables sino al consumo inmediato vinculado al entretenimiento, alimentos y regalos navideños.