La ayuda al prójimo estuvo presente desde la infancia de Loiacono. Desde los 11 años, el hombre recorría villas y barrios carenciados para hacer trabajo solidario dentro de organizaciones religiosas. "El trabajo social era lo que siempre me gustó. Cuando tenía 14 años ya había sacado a dos chicos de las adicciones. Una vez, a los 17, me echaron a piedrazos y me dejaron el tobillo a la miseria. Mi papá me prohibió terminantemente entrar en una villa, pero yo seguí estando en los temas solidarios. Hasta que corto cuando nace mi primer hijo, Tomás", relata.