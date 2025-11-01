Tenis

La lluvia frenó a Jazmín Ortenzi en el WTA de Cali: el pase a la final se definirá este sábado

La argentina reanudará hoy su cruce de semis ante la austriaca Sinja Kraus, con el marcador igualado a un set por lado

Este sábado, Jazmín Ortenzi y
Este sábado, Jazmín Ortenzi y la austriaca Sinja Kraus completarán el partido de semifinales del WTA 125 de Cali, suspendido el viernes por lluvia cuando estaban igualadas a un set por lado

El partido de semifinales entre Jazmín Ortenzi y la austriaca Sinja Kraus en el WTA 125 de Cali debió suspenderse por lluvia cuando el marcador estaba igualado en un set por lado (7-5 y 3-6). El encuentro se reanudará este sábado, a partir de las 12:00 (hora de Argentina).

A pesar de los esfuerzos de la organización, las intensas lluvias interrumpieron en varias oportunidades la jornada del viernes. Tras un primer parate y una breve reanudación, las condiciones climáticas obligaron finalmente a cancelar por completo la actividad. Según informó la WTA, los encuentros de singles se completarán este sábado y, una vez definidas las finalistas, se disputará la definición de dobles no antes de las 13:00, en el Court Central.

Ortenzi, actual número 247° del ranking mundial, atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera. Luego de un 2024 complicado por molestias físicas, comenzó la presente temporada con resultados alentadores: alcanzó dos semifinales consecutivas en el país, durante los W35 de Buenos Aires I y II, celebrados en el Tenis Club Argentino. Más tarde, integró el equipo argentino que compitió en el Grupo Américas I de la Billie Jean King Cup en Guadalajara, donde consiguió cuatro victorias y una derrota, mostrando una gran solidez en el certamen por equipos.

La riojana Jazmín Ortenzi de
La riojana Jazmín Ortenzi de 23 años atraviesa una de las mejores semanas de su carrera: busca su primera final en un torneo WTA 125

Su repunte fue evidente en el segundo semestre: levantó los títulos del W35 de Bastad y del W50 de Ibagué, el más importante de su carrera hasta ahora, además de llegar a otras dos semifinales. También cumplió uno de sus grandes objetivos personales: debutar en un Grand Slam. Y lo hizo nada menos que en Wimbledon, el escenario más emblemático del tenis.

En Cali, la riojana superó con autoridad en el debut a la jugadora local María Torres Murcia (802°), que había ingresado al cuadro principal mediante una invitación, y luego a la ucraniana Oleksandra Oliynykova (135°), sexta preclasificada. En cuartos de final avanzó sin jugar tras el walkover de la austriaca Julia Grabher (93°), accediendo así a su primera semifinal en un torneo de categoría WTA 125, un logro que le permite seguir soñando con cerrar el año dentro del Top 200.

El duelo ante Kraus, número 129° del escalafón mundial y quinta favorita al título, fue parejo e intenso. La europea tomó la iniciativa y rápidamente se adelantó 5-2 con su saque, pero Ortenzi no bajó los brazos: con agresividad y precisión, encadenó cinco juegos consecutivos y se llevó el primer set por 7-5.

El duelo entre Jazmín Ortenzi
El duelo entre Jazmín Ortenzi y Sinja Kraus se reanudará este sábado a las 12:00 (hora de Argentina) para definir a la finalista del WTA 125 de Cali

En la segunda manga, la irregularidad se adueñó del juego: hubo cuatro quiebres en los primeros cinco games. Si bien la argentina se puso 3-1, Kraus reaccionó y ganó cinco de los siguientes seis juegos para quedarse con el parcial por 6-3.

Cuando todo estaba listo para el desenlace, la lluvia volvió a hacerse presente y forzó la suspensión definitiva. Este sábado, Ortenzi intentará completar la tarea y alcanzar su primera final WTA 125, un paso más en su ascendente temporada.

De conseguir el triunfo, la albiceleste volverá a competir cerca de las 16:00 ante la vencedora del duelo entre la checa Sara Bejlek (84°) y la húngara Panna Udvardy (108°).

