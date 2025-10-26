Tenis

Nuevo escenario en el Masters de París: el sorteo del cuadro y la participación argentina en La Défense Arena

Francisco Cerúndolo, Sebastián Báez y Camilo Ugo Carabelli conocen a sus rivales para el debut. Francisco Comesaña y Tomás Etcheverry ganaron en sus primeros partidos de la clasificación

Los argentinos Francisco Cerúndolo, Sebastián Báez y Camilo Ugo Carabelli se presentan en el Masters 1000 de París (Crédito: ATP)

Este lunes dará comienzo el noveno y último Masters 1000 de la temporada en París, que se disputa sobre canchas rápidas bajo techo, con la presencia de Francisco Cerúndolo, Sebastián Báez y Camilo Ugo Carabelli.

Cerúndolo, la mejor raqueta albiceleste, ubicado en el puesto 21° del ranking mundial, jugará el certamen francés por cuarta temporada consecutiva. Sus mejores actuaciones fueron los octavos de final en 2023 y 2024. Cabe destacar que este año, en torneos de esta categoría, llegó a las semifinales en Madrid y, en semanas consecutivas, alcanzó los cuartos de final en Indian Wells y Miami.

Tras su eliminación en la segunda ronda del ATP 500 de Viena ante el kazajo Alexander Bublik (16°), el sorteo determinó que el porteño de 27 años debutará ante un jugador proveniente de la clasificación.

El argentino Sebastián Báez debuta en el Masters 1000 de París con el británico Cameron Norrie (Crédito: REUTERS/Go Nakamura)

Báez (43°) atraviesa una temporada irregular. Es el único argentino campeón ATP en 2025, se consagró en Río y además fue finalista en Santiago y Budapest, pero su desempeño no fue el esperado: acumula cinco triunfos y 17 derrotas.

En la primera ronda, el bonaerense se enfrentará al británico Cameron Norrie (35°), quien lo derrotó en los dos cruces previos, ambos por los cuartos de final del ATP de Lyon en 2022 y 2023. El ganador del duelo jugará en octavos de final ante el español, Carlos Alcaraz, número uno del mundo.

Ugo Carabelli (50°), que en 2025 alcanzó sus primeras cuatro semifinales ATP en Río, Santiago, Bastad y Umag, no logró afirmarse en el segundo semestre: de los ocho torneos que disputó, en tres debió retirarse por problemas físicos y en ninguno superó la segunda ronda.

En la primera fase, el Brujo aguarda por un rival surgido de la clasificación. Si gana, se medirá con el alemán Alexander Zverev (3°), campeón defensor en París.

Por su parte, Tomás Etcheverry (60°) venció en su primer partido de la clasificación al español Pedro Martínez (88°) por 6-2 y 6-4. Por un lugar en el cuadro principal se medirá con el neerlandés Jesper De Jong (80°).

Francisco Comesaña (64°) venció al local Luca Van Assche (165°) por 7-5 y 6-1. En la siguiente instancia espera por el belga David Goffin (104°)

Cambio de sede

El Masters 1000 de París se muda esta temporada a Paris La Défense Arena donde tendrá una capacidad para más de 22.000 espectadores

El Masters 1000 de París se prepara para un cambio significativo en 2025. El tradicional certamen, que se disputa sobre pista dura bajo techo, dejará su sede habitual en París-Bercy para trasladarse al ultramoderno Paris La Défense Arena, catalogado como el recinto cubierto más grande de Europa.

La mudanza no solo representa un salto en infraestructura, sino también un aumento notable en la capacidad: el nuevo estadio podrá albergar hasta 23.000 espectadores. El complejo contará con cuatro canchas cubiertas destinadas a la competición -incluida el court central con capacidad para 16.500 personas-, además de una pista exclusiva para entrenamientos.

Nalbandian campeón en París

David Nalbandian ostenta un lugar de privilegio en la historia del tenis argentino en el Masters 1000 de París, siendo el único tenista del país en consagrarse campeón de este prestigioso torneo en la temporada 2007.

El cordobés alcanzó la cima en la capital francesa con una actuación memorable, culminando su recorrido con un contundente triunfo en la final ante el español Rafael Nadal. En aquel partido decisivo, el unquillense se impuso con un marcador de 6−4 y 6−0.

Previamente, el argentino había protagonizado otro hito al eliminar en los octavos de final al entonces número uno del mundo, el suizo Roger Federer, consolidando una semana perfecta sobre las canchas duras cubiertas.

