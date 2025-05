El año del salto: Camilo Ugo Carabelli, de la gira sudamericana al spotlight europeo

Camilo Ugo Carabelli se prepara para debutar en el segundo Grand Slam de la temporada, Roland Garros (FotoREUTERS/Aleksandra Szmigiel)

Esta semana fue el debut de Camilo Ugo Carabelli en el Hamburgo Open y la primera vez que el público local lo identificó. En el marcador en cancha, su primer apellido apareció como su segundo nombre. Pocos periodistas alemanes lo conocían. Pero, tras verlo jugar, muchos quisieron saber más de él, como quien hubiera descubierto un secreto. “Todo lo que escucho es más interesante que lo anterior: le dicen ‘Brujo’, tiene una forma muy particular de estar en la cancha, su mamá trabaja en un barco turístico en Brasil”, comentaba un colega hamburgués a Infobae.

Aguerrido y potente, con un gran despliegue físico que no le quita mérito a su talento: lastima con su derecha, defiende muy bien con su slice y, cuando va a la red, no se nubla. Son armas que lo llevaron a escalar del puesto 95 al 52 en el ranking ATP en cinco meses. Y a ganarle esta semana en primera ronda a Sebastián Báez, que fue semifinalista del torneo el año pasado y derrotó a Camilo tres veces en la gira sudamericana en febrero. Con todo, no le alcanzó para seguir en el Abierto, tras enfrentarse a un Tomás Etcheverry en modo ave fénix. Este lunes, hará su debut en el segundo Grand Slam de la temporada, Roland Garros. El bonaerense de 25 años se medirá ante el español Jaume Munar (57), no antes de las 10:00 de la mañana (hora de Argentina).

Incluso tras cortar la racha negativa ante Báez, la tensión de ese primer partido le había quedado marcada en la cara. Pero no dejó de mostrarse amable con sus fans, especialmente con los compatriotas. “¿Sos argentino?”, preguntaba a los que le pedían una toalla del torneo. Y ahí sí, ante la afirmativa, las regalaba.

Camilo Ugo Carabelli esta temporada disputó las semifinales en los ATP de Río y Santiago, debutó en torneos de Masters 1000 y logró su mejor marca, el puesto 52 (Foto: REUTERS/Aleksandra Szmigiel)

Para algunos, Ugo Carabelli tiene cierto parecido físico a David Nalbandian, uno de sus ídolos. Comparten también cierta dosis de carisma que tanto les gusta a los fans argentinos. Y, para ambos, el tenis no siempre lo fue todo. Un año atrás, el Brujo prefería viajar menos y quedarse en casa con su perro y su novia. Hasta que se dio cuenta de que quería vivir del tenis y, tras esa decisión y otras mejoras, se multiplicaron los triunfos.

Con ese éxito también llegaron cambios en otras áreas: desde su expresividad en cancha, ahora mucho más marcada, hasta su desenvoltura en las entrevistas, en las que de a poco va dejando atrás su fama de pocas palabras para mostrarse algo más suelto y cercano, como en esta charla con Infobae.

-Este año pegaste un salto gigante en el ranking y en tu regularidad. ¿Qué es lo que cambió en tu juego para llegar hasta acá?

-Arranqué el año muy bien en la gira sudamericana. Pude sumar muchos puntos ahí. Por suerte ahora estoy sumando también en torneos grandes. Creo que se me dio este año, pero vengo laburando hace un montón, así que muy contento con que haya llegado el momento. Es un año en el que estoy jugando torneos nuevos para mí. Y nos tratan bien, es el mejor nivel de tenis, así que estoy disfrutándolo mucho.

-¿Cómo te preparaste para Hamburgo?

-En Roma no me sentí muy bien. Perdí muy fácil con Zverev. Obviamente es uno de los mejores del mundo, pero creo que me fue muy mal. Perdí una gran oportunidad, no de ganar, sino de mostrarme un poco más y disfrutar más del partido. Después, en Turín pude remontar un poco mi nivel, y acá creo que llegué muy bien. Le gané a un rival durísimo, que este año me había ganado tres veces seguidas.

Camilo Ugo Carabelli es la tercera mejor raqueta argentina por detrás de Francisco Cerúndolo y Sebastián Báez (Foto: REUTERS/Aleksandra Szmigiel)

-Si pudieras decirle algo al Camilo de hace cinco años, ¿qué le dirías?

-Que estoy re contento y orgulloso de él. Y que no esperaba que hoy esté acá en Hamburgo, con el nivel y el ranking en el que estoy.

-Después de Roland Garros, ¿tenés algún plan? ¿Vacaciones?

-Irme a mi casa unos días, disfrutar un poco ahí, y no mucho más que eso.

-¿Ves lo que se publica de vos en redes sociales?

-Lo miro bastante. Trato de no darle mucha bola, pero a veces es muy difícil.

-Hace unos meses se viralizó un video tuyo de una nota post-partido, que recibió comentarios bastante insinuantes…

-Sí, lo vi [risas]. Mi novia se enojó un poco, pero bueno. Son boludeces de las redes.

-¿Cómo te llevás con el inglés? Porque cada vez te tocan más entrevistas en ese idioma.

-Quizás me cuesta un poco dar entrevistas en inglés después de un partido, con la adrenalina y todo, pero estoy tratando de mejorarlo. Creo que en una charla puedo hablar tranquilamente, pero todavía no tengo mucha experiencia. Me cuesta un poco y es algo que tengo que mejorar.

Camilo Ugo Carabelli sabe que si no estás al 100% en tu nivel se hace muy difícil competir de igual a igual (Foto: REUTERS/Aleksandra Szmigiel)

- ¿Aprendés con un docente particular?

- No, fui a un colegio de doble escolaridad, donde se hablaba en inglés a la tarde. Después, aprendo más que nada en los viajes, cuando tengo que hablar con alguien, porque todo el mundo habla en inglés, así que voy curtiéndome en ese ambiente.

- ¿Pudiste ver algo de la ciudad de Hamburgo?

- Sí, salimos a pasear un poco y es una hermosa ciudad, ya había venido hace mucho a jugar un Future y me gusta un montón.

- ¿Te pesa el ranking o tratás de no mirar eso?

- No. Me siento muy contento con el ranking en el que estoy ahora. No defiendo muchos puntos por ahora. Quizás, cuando los tenga que defender, me va a pesar un poco más.

- ¿Qué es lo más duro del tenis?

- Mantenerse. Y viajar, todas las semanas hay un torneo nuevo. Es una oportunidad nueva pero, en este nivel, si no estás al 100%, se nota mucho. Por eso creo que lo más difícil es mantenerse todas las semanas.

- ¿Y tener amigos en el circuito también es difícil?

- Sí, porque hay mucha competencia, pero tengo. Son tres o cuatro amigos, no más. Tomy [Etcheverry] es uno, lo conozco hace un montón. Fran Cerúndolo, también. Gena Olivieri es muy amigo mío. Y Bauti Otegui. Esos se podría decir que son mis amigos del tenis.

Camilo Ugo Carabelli le encantaría jugar para la Argentina en Copa Davis, pero sabe de que hay muchos jugadores para el puesto y también mucha competencia

- Cuando perdés, ¿cómo das vuelta la página? ¿Te descargás, o te metés más para adentro?

- Me meto para adentro. Quizás no digo una palabra un día entero.

- ¿Y qué hacés para sentirte mejor?

- Va pasando el tiempo, alguien me habla, me voy desconcentrando un poco y empiezo a dejar de pensar en el partido que pasó, porque la otra semana hay que jugar y eso me lleva a estar a full de nuevo.

- ¿Sentís que ganar es felicidad o es más alivio?

- Un poco de las dos. Me tomo muy a pecho las victorias y las derrotas. Cuando gano, estoy contento pero, cuando pierdo, es como el fin del mundo. Quizás hay que encontrar un balance ahí.

- ¿Soñás con ser convocado a la Davis? Estás tercero en el ranking argentino…

- Sí, obviamente. Me gustaría un montón. Pero falta todavía y somos muchos. Hay competencia. Somos todos muy buenos. Si me toca a mí, bienvenido sea y, si le toca a alguno de mis compañeros, también. Que sea lo mejor para Argentina.