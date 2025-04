La lluvia dio respiro en Tucumán y el Challenger organizado por la AAT iniciará la actividad con el cuadro principal

Un día más tarde de lo estipulado por la ATP, comenzó el AAT Challenger Santander Edición Tucumán. Luego de las intensas lluvias de 80 milímetros que azotaron a San Miguel de Tucumán desde el viernes hasta el domingo, el personal del Tucumán Lawn Tennis Club, de la Asociación Argentina de Tenis y de la Asociación Tucumana de Tenis realizó un minucioso trabajo para dejar en óptimas condiciones las canchas y el predio.

A partir de las 10 de la mañana de este lunes se puso en marcha la jornada correspondiente a la primera ronda de clasificación de singles con acción albiceleste en las tres pistas de polvo de ladrillo. En el Court Central, Fermín Tenti regresó a la senda de la victoria luego de aproximadamente 10 meses. El nacido en La Plata hace 27 años derrotó a su compatriota Franco Ribero por 7-6(5), 2-6 y 6-4 en tres horas y 20 minutos de juego. Tenti, quien estuvo alejado de la competencia debido a una lesión en la rodilla, charló con Infobae sobre su curiosa historia: fue número uno del tenis de mesa latinoamericano y llegó a ganarle al campeón mundial Hugo Calderano, aunque a sus 18 años tomó la decisión de mudarse al deporte de la raqueta y la pelota fluorescente.

En paralelo, Lucio Ratti, invitado al torneo por la AAT, logró su primera victoria en la segunda categoría en cuanto a jerarquía del tenis profesional. El lobense de 21 años vencía 6-3, 5-1 a Leonardo Aboián cuando este optó por retirarse debido a molestias físicas. “Estoy contento porque me siento jugando bien; he tenido buenos torneos. Ya había tenido la oportunidad de competir en este tipo de torneos y, en dos ocasiones, me había tocado enfrentar a Leo Aboian en primera ronda. Por suerte, esta vez se me pudo dar. Estoy confiado en seguir. Estos torneos son muy buenos porque nos dan la oportunidad de sumar puntos, sin necesidad de viajar lejos para jugar partidos y ganar confianza, y sin tener que irse mucho tiempo para competir en los torneos que queremos”, expresó en la sala de prensa tras el triunfo.

Otro que sacó rédito del wild card y sumó su éxito inicial a nivel Challenger fue Tadeo Meneo, de 19 años. El albiceleste categoría 2005 superó al colombiano Juan Sebastián Osorio por 6-4 y 6-0 en el último turno del Court 2.

Este martes, nuevamente desde las 10 de la mañana, se disputará la fase final de la qualy y, luego, iniciará el cuadro principal, que contará con la presentación de Facundo Bagnis. El argentino con más título (17) en la categoría, que viene de atravesar tres lesiones en el último año, enfrentará a Gonzalo Villanueva. Asimismo, Renzo Olivo debutará frente a Hernán Casanova, finalista del último Challenger que albergó la provincia, y también lo harán tres locales con proyección que se mantienen en la carrera de la “Beca Galperín al Mérito”: Lautaro Midón (vs. Joao Eduardo Schiessl), Luciano Ambrogi (vs. Jose Pereira) y Máximo Zeitune (vs. Murkel Dellien).

Los horarios de competencia serán de martes a jueves a partir de las 10:00, con un partido diario no antes de las 19:00. El viernes, la jornada comenzará a partir de las 11:00. El sábado se jugarán las semifinales y el domingo, la final. Los partidos de ambos días se transmitirán por Fox Sports y se estima que comiencen en horas del mediodía. La entrada es libre y gratuita en el Tucumán Lawn Tennis Club.