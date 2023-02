Ricardo Centurión fue presentado como refuerzo de Barracas Central: “Fueron meses duros para mí”

Ricardo Centurión fue presentado este viernes de manera oficial en Barracas Central. Ricky usará la octava camiseta de su carrera tras arribar a la institución a préstamo desde Vélez y dejará atrás un 2022 irregular con poca continuidad en San Lorenzo sumado a que el entrenador Alexander Medina no lo tuvo en cuenta en su deslucido regreso al Fortín.

La conferencia de prensa fue inaugurada por el presidente de la entidad, Matías Tapia: “Tenemos el agrado y el honor de presentar a uno de los mejores jugadores del fútbol argentino, que vestirá nuestra camiseta”. Luego de este tremendo elogio, Centurión esbozó sus primeras palabras como flamante incorporación: “Fueron meses duros para mí. Hoy me encuentro en Barracas y estoy 100% mentalizado en lo que voy a hacer mañana. No tengo mucho para pensar en lo que fue mi vida para atrás, le doy para adelante y daré todo para conseguir los objetivos que tenemos”.

Vélez venció 3-1 a Gimnasia en Liniers en el cierre de la primera jornada de la Liga Profesional Lucas Janson y Walter Bou anotaron para el Fortín que superó al Lobo en el José Amalfitani. Banfield igualó 0-0 Unión en el Florencio Sola. En primer turno Godoy Cruz ganó 1-0 en su visita a Barracas VER NOTA

El extremo izquierdo anunció que viajará a Junín y la dupla técnica compuesta por Rodolfo De Paoli-Alejandro Milano podrá tenerlo a disposición en la visita de este sábado a partir de las 17 contra Sarmiento. “Quiero instalarme de nuevo en el fútbol argentino. Volveré a hacer lo que tanto me gusta. Estoy feliz por esta oportunidad que me están dando y buscaré retribuirlo dentro de la cancha, que es lo que mejor me sale. Mañana tenemos un desafío y espero que salga todo bien”.

El ex hombre de Racing, Boca Juniors, Genoa, San Pablo y San Luis de México blanqueó por qué decidió llegar al Guapo: “He tenido ofertas, pero no tan claras como la de Barracas Central. Cuando uno quiere y está predispuesto, pasan estas cosas. Soy un chico que, cuando tengo ofertas, analizó quién me quiere de verdad. Me sedujo que es un lindo club, humilde”.

El pedido de Armani a Otamendi: “Ojalá venga a River, lo esperamos con los brazos abiertos” El aquero del Millonario no ocultó sus deseos de ver al defensor del Benfica en Núñez VER NOTA

Enfocado en lo que podría ser su debut con esta casaca, Centurión manifestó cuáles son los objetivos de esta temporada en el club que viene de caer como local por 1-0 ante Godoy Cruz en la primera fecha: “Tenemos que mantener la permanencia y pelear el ingreso a una copa internacional. Me encontré con un grupo de chicos muy trabajador. Tenemos que acompañarnos todos y tirar de la soga para el mismo lado”. “No me gusta hablar tanto del pasado, sino del presente. La vida es ahora. Estoy feliz por este nuevo desafío”, sentenció. Su nuevo club está entre los que más jugadores trajo en este mercado de pases con un total de 18 refuerzos.

Más allá del declive que atravesó, ha llegado a estar muy cerca de jugar el Mundial 2018 por lo mostrado en el primer semestre de ese año en la Academia, pero finalmente Jorge Sampaoli optó por no llevarlo a Rusia. En las antípodas de ese presente, se ilusiona con que Barracas Central sea la “punta para despegar” su carrera después de admitir en que a veces no se da cuenta de su talento.

En relación a su historia reciente con la selección argentina, fue consultado por la coronación en el última Copa del Mundo en Qatar: “El Mundial lo vi muy tranquilo. Todos los partidos los vi solo en mi casa con mi mujer y mi hija. Estuve un poco tenso por los nervios, pero terminamos todos contentos en el país. Es increíble lo que paso. Podríamos estar hablando tres horas hablando de todo lo que sucedió y debió pasar así. A veces, cuando uno empuja la pared se rompe y, en este caso, se rompió para nuestro lado”.

Seguir leyendo: