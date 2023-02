Los dos gigantes de España que esperan agazapados si Ángel Di María abandona la Juventus

Di María festeja su gol ante el Spezia (Tano Pecoraro/LaPresse vía AP)

Ángel Di María tendría sus días contados en la Juventus a pesar del golazo que convirtió este domingo en la victoria 2-0 ante el Spezia. El contrato de Fideo con el club de Torino vencerá el próximo 30 de junio y en el horizonte estará una posible vuelta a España, pero no en el Real Madrid donde ya jugó cinco años. Se trataría de otros dos gigantes según reveló un medio italiano. El delantero rosarino de 35 años viene de salir campeón mundial con la selección argentina en Qatar 2022 y mantiene un buen nivel.

Según el portal Tuttomercatoweb, Di María, si bien recibiría una oferta de renovación de la Vecchia Signora, podría volver a emigrar. “El contrato de Ángel Di María con la Juventus está a punto de expirar y le gustaría jugar una temporada más en Europa antes de terminar su carrera en Rosario Central. Además de la Juventus, a la que le gustaría ofrecer la renovación del jugador, otros dos clubes también tendrían sus ojos puestos en el jugador, a saber, el Atlético de Madrid y el Barcelona, ambos listos para hacer una oferta por el jugador”.

Luego de no ser tenido en cuenta por el entrenador del PSG, Christopher Galtier, el jugador santafesino buscó nuevos rumbos en su carrera y la chance de la Juventus fue la más seductora de cara a una primera parte de temporada competitiva para llegar de la mejor forma al Mundial Qatar 2022, en el que cada vez que le tocó intervenir cumplió y en especial en la recordada final ante Francia en la que convirtió un golazo luego de una majestuosa jugada colectiva.

En el presente ejercicio lleva 20 encuentros y cuatro goles, aunque sus seis asistencias muestra lo gravitante que fue para su equipo. Cabe recordar que estuvo tres semanas sin jugar debido a una lesión de bajo grado en el tendón de la corva del muslo derecho. Regresó el 6 de noviembre, en la previa al Mundial y llegó con lo justo a la máxima cita de la redonda en Qatar.

Di María quiere seguir una temporada más en el Viejo Mundo y luego vería la posibilidad de retornar a Rosario Central, pero en la última entrevista descartó que iba a ser este año. “La escuché y sinceramente no me cayó nada bien”, le respondió Fideo a ESPN en referencia a unas declaraciones de la vicepresidenta Carolina Cristinziano.

Más tarde, se explayó: “Salir a decir esas cosas en este momento no era necesario. Hacer estas cosas para fines políticos es al pedo, porque ellos ya están como presidente y vicepresidenta, no era necesario. Más que nada porque ilusionan a la gente y crean un malestar en la gente porque si al fin y al cabo, no vuelvo, al que putean es a mí y también a ellos. Sinceramente es al pedo”.

En ese reportaje Di María dejó en claro qué tienen que hacer los dirigentes de la Academia rosarina para que pueda plasmarse esa vuelta esperada y también reveló hasta cuándo querría seguir en la selección argentina.

El futbolista surgido en el Canalla sigue pendiente de los partidos de este equipo y pese a sus declaraciones no descarta por completo un posible retorno. Fideo es uno de los jugadores más importantes que dio la Argentina y más allá de sus éxitos con la Selección en Europa jugó en titanes como el Benfica, el Real Madrid, el Manchester United, el PSG y ahora en la Juventus.

