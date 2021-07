La dupla Travascio-Branz clasificó a la Medal Race, mientras que Olezza y Lange-Carranza siguen con chances de ganar una medalla

Victoria Travascio y Sol Branz clasificaron a la Medal Race en los Juegos Olímpicos de Tokio (Reuters)

La vela, la segunda disciplina que más preseas olímpicas le dio a la Argentina a lo largo de su historia, promete darle más alegrías al deporte albiceleste. Tras una nueva jornada en las aguas japonesas, la dupla conformada por Victoria Travascio y Sol Branz hizo historia al meterse en la Medal Race (carrera que otorga la posibilidad de adjudicarse una medalla) de la categoría 49er FX -skiff femenino.

La pareja nacional inició de enorme forma el día en Kamakura, al adjudicarse el primer puesto en la regata 10. Luego finalizaron 7° en la regata 11 y 12° en la regata 12. Gracias a esta producción lograron adjudicarse el 6to puesto en la tabla general y la chance de de ir por una medalla este lunes, desde las 2.33, en Enoshima.

Hasta el momento la competencia es liderada por las brasileñas Martine Grael y Kahena Kunze. Luego asoman las neerlandesas Annemiek Bekkering y Annette Duetz y las alemanas Tina Lutz y Susann Buecke.

“Estamos contentas de tener un mejor día de ayer, y sacarnos el sabor amargo del segundo día de competencia. Teníamos confianza de que el barco iba y hacía lo que nosotras queríamos. Sabíamos que se iba a mantener calmo el viento”, comentó Sol Branz (tripulación), en diálogo con TyC Sports. Victoria Travascio (timonel), por su parte, añadió: “Fue lindo arrancar ganando la regata. Lo que más rescato es que tuvimos un mal segundo día y lo pudimos sacar adelante, algo que vamos a hacer hasta el último día”.

Facundo Olezza se mantiene en zona de Medal Race a falta de un día de competencia (REUTERS/Carlos Barria)

Aunque Facundo Olezza tuvo un mal día en Sagami, el representante argentino en la categoría Finn - barco individual masculino continúa con serias chances de quedarse con un boleto a la Medal Race (será el martes, desde las 2.33, en Enoshima). Se jugará sus últimas cartas mañana, desde las 3.05, en las carreras 9 y 10 que se llevarán adelante en Fujisawa.

El regatista, en su segunda participación olímpica (dijo presente en Río 2016), finalizó en el puesto 16° en la carrera 7 y en la ubicación 15° en la regata 8. No obstante aparece en el puesto 6 de la tabla general, la cual es liderada por el británico GIles Scott.

Debido a una lesión de Cecilia Carranza, los ganadores de la medalla de oro en Río 2016 corren riesgo de no clasificar a la Medal Race (REUTERS/Carlos Barria)

Cecilia Carranza y Santiago Lange, medallistas de oro en Río 2016 en la categoría Nacra 17 y abanderados de la delegación argentina en estos Juegos Olímpicos, se mantienen en zona de Medal Race a falta de un día de competencia (mañana, desde las 0.05, se correrán tres carreras en Enoshima) pese a su irregular performance en Zushi. Figuran en el sexto lugar de la tabla general liderada por los italianos Ruggero Tita y Caterina Banti.

Finalizaron en el puesto 6° en la regata 7, 14° en la regata 8 y 10° en la regata 9. Lange, de 59 años, está disputando sus séptimos Juegos Olímpicos y busca su cuarta medalla, lo que lo convertiría en uno de los máximos ganadores del país. Fue bronce en la clase Tornado junto a Carlos Espínola en Atenas 2004 y Beijing 2008 y oro en Río. Carranza (34), por su parte, disputa su cuarta cita, tras Beijing, Londres y Río.

Una vez finalizada la actividad, Santiago Lange dio a conocer una dura noticia: Cecilia Carranza arrastra una molestia en su espalda. “Ceci se quedó dura en la espalda, no podíamos navegar. “Empezamos bien, pero después no teníamos velocidad. Por suerte se la re bancó, una genía al poder competir así. Es lo que hay”, añadió entre lágrimas.

“Lo importante es que dejó todo y pudimos correr las regatas”, remarcó. El ganador de tres medallas olímpicas luego afirmó: “Ojalá que se pueda infiltrar, habrá que ver lo que tiene. Sé que tiene dura la espalda. Si no vas rápido, por más que leas bien el viento, cuesta. Tengo que agradecer el esfuerzo que hizo Ceci para poder navegar”

“Obviamente que soñamos con una medalla. Vamos a seguir peleando y ojalá Ceci se pueda recuperar. Esto no se termina hasta que no se termina. Estoy orgulloso y no vamos a bajar los brazos”, concluyó.

