Inesperado giro en el crimen del padre de futbolista brasileño Rony: encuentro íntimo y una deuda

Rony, junto a su padre, Marigerson Barbosa Carneiro

Guardar

La investigación por el asesinato de Marigerson Barbosa Carneiro, padre del futbolista brasileño Rony, sumó nuevos elementos tras la declaración de la mujer detenida por el crimen en Terra Alta, estado de Pará. La sospechosa afirmó que atacó al hombre de 72 años después de que este no le pagara el monto acordado por un encuentro íntimo ocurrido una semana antes, según informaron medios brasileños a partir de datos de la Policía Civil.

Selma Soares Cordovil, de 48 años, fue arrestada en flagrancia el lunes 9 de noviembre, poco después del ataque. La Justicia brasileña dictó su prisión preventiva luego de la audiencia de custodia. La mujer está acusada de homicidio doloso por la muerte de Marigerson Barbosa Carneiro, quien recibió una puñalada en el cuello dentro de una vivienda del barrio Novo, en el municipio de Terra Alta, en el nordeste de Pará.

PUBLICIDAD

El caso había causado conmoción en el fútbol brasileño, ya que la víctima era el padre biológico de Rony, delantero de Santos y compañero de Neymar. El club liberó al atacante de sus compromisos por tiempo indeterminado para que pudiera viajar al norte de Brasil y acompañar a sus familiares.

La titular de la Delegación de Homicidios de Castanhal, Marília Macedo, explicó que los investigadores reunieron elementos a partir de la declaración de la sospechosa y de un testimonio presencial. De acuerdo con lo informado por UOL, Selma admitió haber cometido el crimen durante su interrogatorio.

“Recogimos eso con los testigos que fueron oídos y con la declaración de la sospechosa, que confesó el crimen y no demostró ningún arrepentimiento”, dijo Macedo al portal brasileño.

PUBLICIDAD

La acusada sostuvo ante la Policía Civil que había mantenido un encuentro íntimo remunerado con Marigerson aproximadamente una semana antes del homicidio. Según su versión, el hombre no le habría entregado el dinero pactado. La mujer no especificó el monto de la presunta deuda.

La delegada indicó que ambos mantenían una relación eventual y que Selma se encontraba en la casa de la víctima desde hacía cerca de una semana. La pesquisa todavía busca precisar la naturaleza de ese vínculo. Fuentes policiales señalaron que no se estableció si existía una relación afectiva entre ambos o si solo mantenían encuentros íntimos a cambio de dinero.

PUBLICIDAD

Macedo afirmó que la discusión previa al ataque se habría producido por un conflicto económico. En declaraciones recogidas por UOL, la jefa de la Delegación de Homicidios de Castanhal reconstruyó la secuencia que, de acuerdo con la investigación, derivó en la muerte del padre del futbolista.

“Quedó establecido por la declaración de una testigo presencial y de la propia acusada que la discusión ocurrió por motivos financieros. Ella mantenía una relación eventual con la víctima, estaba en su casa desde hacía una semana y él le había prometido darle un dinero como cortesía. Ante la negativa de la víctima, tomó un cuchillo que estaba en la casa y lo golpeó en el cuello. Un solo golpe fue suficiente para quitarle la vida”, afirmó la delegada.

PUBLICIDAD

La versión fue ratificada por el diario Extra. El medio informó que, según el testimonio de la sospechosa, el desacuerdo se produjo por un monto que Marigerson le habría prometido después del encuentro íntimo. La investigación no difundió la cifra que habría originado la disputa.

La funcionaria también señaló que el caso sigue bajo análisis. “Según la sospechosa y una testigo presencial del crimen, hubo una discusión previa motivada por dinero, una supuesta deuda financiera que la sospechosa cobraba a la víctima por promesas derivadas de una relación amorosa que tuvieron. Esa fue la motivación”, declaró Macedo a Extra.

PUBLICIDAD

El ataque ocurrió durante la tarde del lunes 9 de noviembre. Según el sitio deportivo Globo Esporte, una testigo relató que Marigerson se encontraba de espaldas cuando Selma lo sorprendió con el arma blanca. La víctima recibió un solo puntazo en el cuello. Una cuchilla de aproximadamente 20 centímetros fue secuestrada por la Policía Militar en el domicilio de la víctima. Los agentes llegaron al lugar luego de recibir una denuncia por una agresión con arma blanca. Para entonces, Marigerson había sido trasladado por un equipo de salud a un centro de atención local, aunque murió a causa de la gravedad de las lesiones.

Selma fue detenida en el lugar y luego quedó a disposición de la Policía Civil. La acusada fue imputada por homicidio doloso consumado y trasladada al Centro de Recuperación Femenino de Ananindeua. Tras la audiencia de custodia, la Justicia resolvió que permanezca detenida de forma preventiva.

PUBLICIDAD

El velatorio de Marigerson Barbosa Carneiro fue programado en Magalhães Barata, localidad del nordeste de Pará donde nació Rony. El jugador recibió la autorización de Santos para ausentarse de los entrenamientos sin una fecha definida de regreso. Neymar puso a disposición su avión privado para facilitar el traslado del delantero y sus familiares desde San Pablo. Rony agradeció el respaldo del club, del cuerpo técnico y de su compañero mediante un mensaje en redes sociales.

“Hoy recibí una de las noticias más difíciles de mi vida: el fallecimiento de mi padre. Recibo este momento con profunda tristeza y dolor en el corazón, pero permanezco firme en la fe, confiando en que Dios es nuestro sostén y que él nos dará fuerzas para atravesar este momento difícil”, escribió el atacante. El futbolista también destacó el gesto de Neymar: “Mi agradecimiento especial a Neymar, por su generosidad y disponibilidad al ofrecer su avión para ayudarnos en este momento, haciendo posible que mi familia viaje”.

PUBLICIDAD