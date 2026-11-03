Dafne Keen debuta como Artemisa en el tráiler de ‘Percy Jackson’ temporada 3

Percy Jackson y Los Dioses Del Olimpo presenta un nuevo tráiler.

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Disney+ presentó el tráiler oficial de la tercera temporada de Percy Jackson y los dioses del Olimpo, que se estrenará el 20 de noviembre de 2026. Los nuevos capítulos adaptarán La maldición del titán, tercera novela de Rick Riordan, y seguirán la búsqueda de Annabeth Chase y Artemisa mientras las fuerzas de Cronos avanzan sobre el Olimpo.

Una misión para encontrar a Annabeth y Artemisa

La historia comenzará después de una misión de rescate en una academia militar que sale mal. Annabeth Chase, interpretada por Leah Sava Jeffries, queda en manos de las fuerzas de Cronos, mientras Artemisa, diosa de la caza, también desaparece tras ser capturada y encadenada.

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Percy Jackson se niega a esperar en el campamento e inicia una búsqueda junto con Grover Underwood. El recorrido los obligará a cruzar Estados Unidos, colaborar con las Cazadoras de Artemisa y sumar aliados con los que mantienen una relación tensa. Entre ellos estará Thalia Grace, cuya aparición al final de la etapa anterior cambia el equilibrio entre los descendientes de los dioses más poderosos.

La misión tendrá un límite concreto: el grupo deberá liberar a Artemisa antes del solsticio de invierno. En esa fecha, el Consejo de los Dioses se reunirá para tomar decisiones que pueden definir el futuro del Olimpo y su respuesta frente al ejército de Cronos.

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El tráiler también introduce una profecía que advierte sobre consecuencias graves para quienes participen del rescate. Esa predicción se conecta con la Gran Profecía del Oráculo de Delfos, según la cual un descendiente de Zeus, Poseidón o Hades tendrá la capacidad de salvar el Olimpo o provocar su destrucción. Percy queda en el centro del conflicto por ser hijo de Poseidón, aunque todavía desconoce el alcance completo de su papel.

La separación de Percy y Annabeth aporta un motivo personal a la expedición. Después de superar juntos las dos primeras misiones, Percy deberá actuar sin una de sus principales aliadas y enfrentarse a enemigos vinculados directamente con el conflicto entre dioses y titanes.

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Nuevos dioses y semidioses en el reparto

Dafne Keen, conocida por interpretar a Laura en Logan y Deadpool y Lobezno, encarnará a Artemisa. El personaje tendrá una participación central debido al secuestro que pone en marcha la historia y a la presencia de sus cazadoras, un grupo de guerreras inmortales que renuncian a los vínculos románticos para seguir a la diosa.

La temporada incorporará a Kate McKinnon como Afrodita, diosa del amor; Ming-Na Wen como Hera, reina de los dioses; y Andra Day como Atenea. La llegada de Atenea también afecta directamente a Annabeth, quien es una de sus hijas semidiosas.

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Otros dos personajes clave serán Nico di Angelo y Bianca di Angelo, interpretados por Levi Chrisopulos y Olive Abercrombie, respectivamente. Los hermanos ingresan en la historia durante los acontecimientos de La maldición del titán y tendrán importancia en las siguientes entregas de la saga literaria.

Entre los integrantes que regresan están Walker Scobell como Percy, Aryan Simhadri como Grover, Charlie Bushnell como Luke Castellan, Dior Goodjohn y Tamara Smart como Thalia. Daniel Diemer, anunciado anteriormente como parte del elenco, también integra la nueva etapa.

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La serie fue creada para televisión por Rick Riordan y Jonathan E. Steinberg. Riordan continúa involucrado en la adaptación, que hasta ahora siguió el orden de las novelas: la primera temporada trasladó El ladrón del rayo, la segunda tomó como base El mar de los monstruos y la tercera avanzará con La maldición del titán.

Percy Jackson y los dioses del Olimpo - Tercera Temporada (Captura de tráiler oficial)

Fecha de estreno y calendario de episodios

La tercera temporada tendrá ocho capítulos. Disney+ publicará los dos primeros el 20 de noviembre de 2026 y luego estrenará otros dos por semana. Con ese calendario, los episodios finales estarán disponibles el 11 de diciembre.

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El lanzamiento en bloques dobles hará que la temporada completa se desarrolle durante cuatro semanas, en lugar de liberar todos los capítulos el mismo día. Las dos entregas anteriores permanecerán disponibles en Disney+ para quienes quieran recuperar la historia antes del estreno.

La maldición del titán marca el momento en que los enfrentamientos aislados con monstruos comienzan a formar parte de una guerra mayor. La novela desarrolla la amenaza de Cronos, amplía la Gran Profecía e introduce personajes que seguirán vinculados con Percy durante el resto de la saga. Los dos primeros episodios de esta adaptación llegarán a Disney+ el 20 de noviembre de 2026.

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