República Dominicana

Las familias de dominicanos en la guerra rusa exigen respuestas al Gobierno y a la embajada

Los parientes fueron recibidos por Alexey Victorovich Serendin antes de una vigilia prevista en Santo Domingo y reclamaron el retorno de ciudadanos desplegados en Ucrania desde hace más de dos meses

El embajador de Rusia en República Dominicana, Alexey Victorovich Serendin, habla con familiares de dominicanos reclutados para la guerra de Rusia en Ucrania, este lunes en Santo Domingo (República Dominicana). EFE/ Orlando Barría
El embajador de Rusia en República Dominicana, Alexey Victorovich Serendin, habla con familiares de dominicanos reclutados para la guerra de Rusia en Ucrania, este lunes en Santo Domingo (República Dominicana). EFE/ Orlando Barría
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Decenas de dominicanos permanecen en el frente de guerra ruso y sus familias exigen una respuesta del Gobierno: ese fue el reclamo que un grupo de parientes llevó este lunes hasta la embajada de Rusia en Santo Domingo, según informó la agencia EFE.

El encuentro reemplazó a la vigilia de oración que los manifestantes habían convocado originalmente frente a la sede diplomática. El embajador ruso, Alexey Victorovich Serendin, decidió recibirlos antes de que la protesta comenzara.

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Soldado en primer plano con parches de las banderas dominicana y rusa en su uniforme militar dentro de una trinchera con nieve.
Un combatiente viste parches de República Dominicana y Rusia en su chaleco táctico dentro de una trinchera nevada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre las voces que se escucharon ese día estuvo la de Beatriz Melo. Su familiar, Juan Ramírez, mecánico de oficio, lleva más de dos meses en Rusia.

“La última vez que nos escribió fue hace cuatro días y dijo que ya estaba preparado para la guerra. Nosotros lo que queremos es que nos lo traigan”, declaró Melo a EFE.

¿Cuántos dominicanos combaten en las filas rusas?

Según Carlos Sánchez Díaz, coordinador del Comité Dominicano de los Derechos Humanos en la Región Sur, unos 150 dominicanos combaten actualmente en la guerra de Rusia contra Ucrania. El activista, que asesora a las familias, precisó ante EFE que más de 50 de ellos quieren regresar al país, mientras que otro grupo afirma sentirse bien en el frente.

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Con uniforme y fusil en redes: El dominicano que viajó a Rusia para unirse al frente y su familia pide su regreso
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Sánchez Díaz pidió que se esclarezca la situación contractual de cada uno. Planteó revisar “qué validez puede tener ese contrato de cara al derecho internacional y al Estado dominicano”.

Melo describió el miedo que sentía su familiar antes de partir. “Tenía miedo porque pasan hambre y los maltratan, el frío los está matando. Esos muchachos nunca han peleado, nunca han sido guerrilleros”, relató a la agencia.

El reclamo apunta directamente a Abinader

Melo reprochó la falta de contacto del presidente, Luis Abinader, con los familiares. “Hay otros países que han ido a buscar su gente, pero Abinader no ha hecho nada. No nos ha recibido”, afirmó tras la reunión con el embajador.

Madres se acampan frente al Congreso para exigir la repatriación de dominicanos reclutados en Rusia
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El diplomático ruso respondió a las denuncias de engaño con una defensa del procedimiento contractual. Serendin aseguró, según EFE, que el Ministerio de Defensa de su país “no engaña a nadie”, sino que “presenta el contrato y en el contrato está todo estipulado” antes de la firma.

El embajador matizó, sin embargo, que “otra cosa es cómo” estos dominicanos fueron atraídos a Rusia. Ese comentario dejó abierta la posibilidad de irregularidades en la etapa previa al reclutamiento, durante el proceso de captación.

Serendin remarcó que “las puertas de la embajada siempre están abiertas” para las familias. Añadió que su misión diplomática mantiene contacto permanente con la Cancillería dominicana, la cual, según sus palabras, “trabaja de manera intensa” en el caso.

El embajador de Rusia en República Dominicana, Alexey Victorovich Serendin, habla con familiares de dominicanos reclutados para la guerra de Rusia en Ucrania, este lunes en Santo Domingo (República Dominicana). EFE/ Orlando Barría
El embajador de Rusia en República Dominicana, Alexey Victorovich Serendin, habla con familiares de dominicanos reclutados para la guerra de Rusia en Ucrania, este lunes en Santo Domingo (República Dominicana). EFE/ Orlando Barría

Las gestiones oficiales ya lograron cuatro regresos

El mes pasado, el Gobierno dominicano contrató asesoría legal en Rusia para evaluar la situación jurídica de sus ciudadanos. Ese mismo mes, la Cancillería gestionó el regreso de cuatro connacionales que, ya en territorio ruso, decidieron no suscribir el contrato con el Ministerio de Defensa.

Un informe reciente de la Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre Ucrania, presentado ante Naciones Unidas, identificó a República Dominicana entre 29 países cuyos ciudadanos habrían sido víctimas de trata de personas para integrarse a las fuerzas armadas rusas, según consignó El Día, diario dominicano. El documento detalla que, desde 2024, extranjeros fueron engañados o coaccionados tras responder a ofertas de empleos civiles que aparentaban ser legítimas.

Ante ese informe, el embajador Serendin advirtió que su país no tolerará “calumnias ni difamaciones” y cuestionó el mandato de la comisión, que Rusia no reconoce, de acuerdo con el mismo diario.

Familiares de dominicanos reclutados para la guerra de Rusia en Ucrania se reunieron con el embajador de Rusia en República Dominicana, Alexey Victorovich Serendin, este lunes en Santo Domingo (República Dominicana). EFE/ Orlando Barría
Familiares de dominicanos reclutados para la guerra de Rusia en Ucrania se reunieron con el embajador de Rusia en República Dominicana, Alexey Victorovich Serendin, este lunes en Santo Domingo (República Dominicana). EFE/ Orlando Barría

El canciller dominicano, Víctor “Ito” Bisonó, confirmó que su cartera mantiene gestiones diplomáticas para facilitar el retorno de quienes deseen regresar. El funcionario explicó al diario que las autoridades se reunieron con el canciller ruso y luego convocaron al embajador para abordar el tema, además de contratar a un abogado ruso que ofrece asesoría jurídica.

“¿Cuál es el trabajo de Cancillería? Rescatarlos, buscarlos, darles apoyo”, expresó Bisonó, citado por El Día.

Según Diario Libre, diario dominicano, el esquema de captación suele ofrecer salarios elevados para trabajar como soldadores, mecánicos o electricistas. Las cancillerías de República Dominicana, Colombia y Perú, entre otros países, advirtieron a sus ciudadanos sobre los riesgos de aceptar este tipo de propuestas laborales sin verificar antes la identidad del empleador y las condiciones reales del contrato.

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